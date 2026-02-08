02:33 ()
Гоу Эхед Иглс - Телстар 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 15:30
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
08 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Телстар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Телстар, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Телстар
Велзен
22 Бельгия вр Яри Де Бюссер
29 Дания зщ Аске Адельгор
25 Нидерланды зщ Джованни ван Звам
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Индонезия зщ Дин Джеймс
21 Нидерланды пз Мелле Мёленстен
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
17 Бельгия пз Матис Сюре
7 Дания пз Якоб Бреум
19 Суринам нп Яден Слори
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
20 Нидерланды вр Даан Райцигер
14 Нидерланды зщ Nigel Nwankwo
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
11 Кюрасао пз Tyrese Noslin
17 Нидерланды пз Нильс Россен
23 Нидерланды пз Cedric Hatenboer
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
7 Нидерланды пз Soufiane Hetli
30 Нидерланды нп Кай Теян
Главные тренеры
Нидерланды Мелвин Бул
История личных встреч
05.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала Телстар2 : 1Гоу Эхед Иглс
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Телстар4 : 2Гоу Эхед Иглс
13.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Телстар
10.11.2020 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Телстар1 : 2Гоу Эхед Иглс
17.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Телстар0 : 2Гоу Эхед Иглс
01.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 3Телстар
04.11.2018 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур Телстар2 : 1Гоу Эхед Иглс
16.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 30-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Телстар
03.11.2017 Нидерланды - Первый дивизион 12-й тур Телстар3 : 1Гоу Эхед Иглс
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Гоу Эхед Иглс
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 3 : 1Гоу Эхед Иглс
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 4 : 1Телстар
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Телстар0 : 1
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 2Телстар
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 3Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2141
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2217
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

