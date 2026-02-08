Гоу Эхед Иглс - Телстар 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Телстар, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|25
|зщ
|Джованни ван Звам
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|8
|пз
|Эверт Линторст
|17
|пз
|Матис Сюре
|7
|пз
|Якоб Бреум
|19
|нп
|Яден Слори
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|20
|вр
|Даан Райцигер
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|17
|пз
|Нильс Россен
|23
|пз
|Cedric Hatenboer
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|7
|пз
|Soufiane Hetli
|30
|нп
|Кай Теян
|Мелвин Бул
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|13.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 0
|10.11.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 2
|17.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|01.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|2 : 3
|04.11.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|2 : 1
|16.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|03.11.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|12-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|05.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|4 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|21
|41
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16