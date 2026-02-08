Ризеспор - Галатасарай 08 Февраля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Галатасарай, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Реджеп Учар
|Окан Бурук
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|17.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|5 : 0
|08.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|6 : 2
|28.10.2023
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 1
|27.02.2022
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|4 : 2
|03.10.2021
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|2 : 3
|19.03.2021
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|3 : 4
|28.11.2020
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|14.06.2020
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 0
|03.02.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2026
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|3 : 1
|15.01.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|04.02.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 3-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|4 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|24.01.2026
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 3
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|20
|49
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|20
|46
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|21
|45
| 4
Лига конференций
|Гёзтепе
|20
|39
|5
|Бешикташ
|20
|36
|6
|Истанбул Башакшехир
|20
|30
|7
|Самсунспор
|21
|30
|8
|Газиантеп
|20
|25
|9
|Коджаэлиспор
|20
|24
|10
|Аланьяспор
|20
|22
|11
|Генчлербирлиги
|20
|22
|12
|Ризеспор
|20
|20
|13
|Антальяспор
|21
|20
|14
|Коньяспор
|20
|19
|15
|Эюпспор
|20
|18
| 16
Зона вылета
|Касымпаша
|20
|16
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|21
|12