Ризеспор - Галатасарай 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 16:00
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
08 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Ризеспор
Галатасарай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Галатасарай, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ризеспор
Ризе
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Реджеп Учар
Турция Окан Бурук
История личных встреч
30.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Галатасарай3 : 1Ризеспор
17.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Ризеспор1 : 2Галатасарай
14.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Галатасарай5 : 0Ризеспор
08.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай6 : 2Ризеспор
28.10.2023 Турция - Суперлига 10-й тур Ризеспор0 : 1Галатасарай
27.02.2022 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай4 : 2Ризеспор
03.10.2021 Турция - Суперлига 8-й тур Ризеспор2 : 3Галатасарай
19.03.2021 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай3 : 4Ризеспор
28.11.2020 Турция - Суперлига 10-й тур Ризеспор0 : 4Галатасарай
14.06.2020 Турция - Суперлига 27-й тур Ризеспор2 : 0Галатасарай
03.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур Ризеспор1 : 1
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур 2 : 2Ризеспор
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур Ризеспор1 : 1
19.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур 3 : 1Ризеспор
15.01.2026 Кубок Турции Группа C. 2-й тур 2 : 0Ризеспор
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур Галатасарай3 : 1
01.02.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Галатасарай4 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 0Галатасарай
24.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 3Галатасарай
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Галатасарай1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2049
2
Лига чемпионов
Фенербахче2046
3
Лига Европы
Трабзонспор2145
4
Лига конференций
Гёзтепе2039
5 Бешикташ2036
6 Истанбул Башакшехир2030
7 Самсунспор2130
8 Газиантеп2025
9 Коджаэлиспор2024
10 Аланьяспор2022
11 Генчлербирлиги2022
12 Ризеспор2020
13 Антальяспор2120
14 Коньяспор2019
15 Эюпспор2018
16
Зона вылета
Касымпаша2016
17
Зона вылета
Кайсериспор2015
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2112

