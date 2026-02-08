02:33 ()
Осер - Париж 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
08 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Осер
Париж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Париж, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Париж
Париж
16 Гвиана вр Донован Леон
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
27 Франция зщ Ламин Си
24 Швейцария зщ Брайан Око
14 Гана пз Гидеон Менса
5 Франция пз Кевин Дануа
42 Гана пз Элиша Овусу
28 Франция пз Ромен Февр
8 Франция пз Науиру Ахамада
19 Камерун нп Дэнни Намасо
10 Мали нп Лассин Синайоко
35 Германия вр Кевин Трапп
15 Франция зщ Тимоте Колодзейчак
6 Бразилия зщ Отавио
19 Франция зщ Ноа Санги
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
2 Финляндия зщ Туомас Оллила
10 Алжир пз Илан Кеббаль
17 Франция пз Адама Камара
27 Нигерия пз Мозес Саймон
4 Франция пз Венсан Маршетти
36 Италия нп Чиро Иммобиле
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Стефан Жийи
История личных встреч
29.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Париж1 : 1Осер
04.05.2024 Франция - Лига 2 36-й тур Осер2 : 0Париж
07.10.2023 Франция - Лига 2 10-й тур Париж0 : 2Осер
01.02.2022 Франция - Лига 2 Лига 2. 22-й тур Осер1 : 2Париж
16.08.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 4-й тур Париж1 : 1Осер
13.03.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Осер0 : 0Париж
21.11.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Париж0 : 3Осер
22.11.2019 Франция - Лига 2 15-й тур Париж2 : 0Осер
29.03.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Париж3 : 0Осер
26.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Осер0 : 2Париж
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 0 : 0Осер
23.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Осер0 : 1
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 0Осер
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 0Осер
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Осер1 : 2
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 2 : 0Париж
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Париж2 : 2
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Париж0 : 0
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2Париж
12.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2149
2
Лига чемпионов
ПСЖ2048
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2113

