Осер - Париж 08 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Париж, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Донован Леон
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|27
|зщ
|Ламин Си
|24
|зщ
|Брайан Око
|14
|пз
|Гидеон Менса
|5
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|28
|пз
|Ромен Февр
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|19
|нп
|Дэнни Намасо
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|35
|вр
|Кевин Трапп
|15
|зщ
|Тимоте Колодзейчак
|6
|зщ
|Отавио
|19
|зщ
|Ноа Санги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|2
|зщ
|Туомас Оллила
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|17
|пз
|Адама Камара
|27
|пз
|Мозес Саймон
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|36
|нп
|Чиро Иммобиле
|Кристоф Пеллиссье
|Стефан Жийи
|29.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|0 : 2
|01.02.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 22-й тур
|1 : 2
|16.08.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 4-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|0 : 3
|22.11.2019
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|2 : 0
|29.03.2019
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|3 : 0
|26.10.2018
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 0
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|12.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13