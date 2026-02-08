02:33 ()
Воскресенье 08 февраля
ПСЖ - Марсель 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 21:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
08 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
ПСЖ
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Марсель
Марсель
39 Россия вр Матвей Сафонов
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
24 Франция пз Сенни Маюлу
29 Франция нп Брэдли Баркола
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
32 Аргентина зщ Факундо Медина
33 Италия зщ Эмерсон
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
27 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
11 Англия пз Итан Нванери
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
20 Кот-д'Ивуар пз Хамед Жуниор Траоре
22 США нп Тимоти Веа
9 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
08.01.2026 Суперкубок Франции 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 1Марсель
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Марсель1 : 0ПСЖ
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур ПСЖ3 : 1Марсель
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Марсель0 : 2ПСЖ
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0Марсель
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Марсель0 : 3ПСЖ
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Марсель2 : 1ПСЖ
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ1 : 0Марсель
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур ПСЖ2 : 1Марсель
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2ПСЖ
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСЖ1 : 1
23.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 1ПСЖ
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1ПСЖ
16.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур ПСЖ3 : 0
03.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Марсель3 : 0
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2Марсель
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Марсель
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Марсель3 : 1
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Марсель0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Марсель». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2149
2
Лига чемпионов
ПСЖ2048
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2113

