ПСЖ - Марсель 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Марсель, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|32
|зщ
|Факундо Медина
|33
|зщ
|Эмерсон
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|27
|пз
|Квинтен Тимбер
|11
|пз
|Итан Нванери
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|20
|пз
|Хамед Жуниор Траоре
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Амин Гуири
|Луис Энрике
|Роберто де Дзерби
|08.01.2026
|Суперкубок Франции 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 1
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|16.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|03.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13