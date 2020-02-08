АЗ Алкмар - Аякс 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|2
|зщ
|Сеия Маикума
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|20
|пз
|Каспер Богард
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|33
|пз
|Матей Шин
|17
|нп
|Исак Йенсен
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|24
|пз
|Йорти Мокио
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Юри Регер
|48
|пз
|Шон Стёр
|43
|пз
|Райан Бунида
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|11
|нп
|Мика Годтс
|Джон Хейтинга
|14.01.2026
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|6 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 2
|06.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|08.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 2
|03.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|31.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|21.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 1
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|21
|41
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16