02:33 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

АЗ Алкмар - Аякс 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 15:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
08 Февраля 2026 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Аякс, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
2 Япония зщ Сеия Маикума
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
11 Гана пз Ибрахим Садик
20 Нидерланды пз Каспер Богард
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
33 Чехия пз Матей Шин
17 Дания нп Исак Йенсен
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Чехия вр Витезслав Ярош
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
24 Бельгия пз Йорти Мокио
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Нидерланды пз Юри Регер
48 Нидерланды пз Шон Стёр
43 Бельгия пз Райан Бунида
9 Дания нп Каспер Дольберг
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
14.01.2026 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар6 : 0Аякс
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Аякс0 : 2АЗ Алкмар
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Аякс2 : 2АЗ Алкмар
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
25.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 0Аякс
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс1 : 2АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс0 : 0АЗ Алкмар
18.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар2 : 1Аякс
08.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 2Аякс
03.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 1 ДВ
31.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур АЗ Алкмар1 : 3
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 0 : 1АЗ Алкмар
21.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур АЗ Алкмар1 : 1
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Аякс
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Аякс1 : 2
24.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Аякс2 : 0
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 2Аякс
17.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Аякс2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2141
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2217
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close