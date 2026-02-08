02:34 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

Погонь - Нецеча 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 13:15
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
08 Февраля 2026 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Погонь
Нецеча

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Нецеча, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Нецеча
Нецеча
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Нецеча1 : 1Погонь
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Погонь2 : 2Нецеча
04.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Нецеча1 : 3Погонь
15.04.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Погонь2 : 0Нецеча
17.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Нецеча2 : 4Погонь
21.10.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Погонь2 : 3Нецеча
17.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 4-й тур Погонь1 : 1Нецеча
16.12.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Нецеча2 : 0Погонь
13.08.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Погонь5 : 0Нецеча
28.02.2016 Польша - Экстракласса 24-й тур Погонь1 : 1Нецеча
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Погонь
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Погонь2 : 2
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 0Погонь
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Погонь5 : 1
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 2
02.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Нецеча0 : 1
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Нецеча2 : 1
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 5 : 1Нецеча
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Нецеча2 : 0
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Нецеча
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
3
Лига конференций
Гурник З1933
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув1929
7 Корона2027
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Лехия2024
11 Мотор2024
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1922
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Легия2020
17
Зона вылета
Видзев1920
18
Зона вылета
Нецеча1919

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close