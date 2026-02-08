02:34 ()
Бенфика - Алверка 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 22:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
08 Февраля 2026 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Бенфика
Алверка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Алверка, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
44 Португалия зщ Томаш Араужу
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
15 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
10 Украина пз Георгий Судаков
27 Португалия пз Рафаэл Силва
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
17 Португалия пз Vasco Moreira
18 Бразилия пз Линкольн
2 Испания нп Набиль Туайзи
20 Бразилия нп Lucas Figueiredo
9 Сербия нп Марко Милованович
10 Португалия нп Шикинью
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Алверка1 : 2Бенфика
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 0Бенфика
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Бенфика4 : 2
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Бенфика4 : 0
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 0Бенфика
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 2Бенфика
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Алверка1 : 1
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 5 : 0Алверка
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Алверка2 : 1
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Алверка1 : 0
27.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 1Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Жил Висенте2137
5 Брага2036
6 Морейренсе2130
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Эштрела2123
12 Арока2020
13 Насьонал2020
14 Риу Аве2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

Отзывы и комментарии к матчу

