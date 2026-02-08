Бенфика - Алверка 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Алверка, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|15
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|10
|пз
|Георгий Судаков
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|17
|пз
|Vasco Moreira
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|20
|нп
|Lucas Figueiredo
|9
|нп
|Марко Милованович
|10
|нп
|Шикинью
|Жозе Моуринью
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|21
|37
|5
|Брага
|20
|36
|6
|Морейренсе
|21
|30
|7
|Фамаликан
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|20
|20
|13
|Насьонал
|20
|20
|14
|Риу Аве
|20
|20
|15
|Каза Пия
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|20
|13
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5