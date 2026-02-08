Насьонал - Каза Пия 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Каза Пия, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кайке
|16
|зщ
|Alan Nunez
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|28
|пз
|Лизиеро
|26
|пз
|Жоэл да Силва
|27
|нп
|Габриэл Верон
|11
|нп
|Paulinho
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Kaly
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|21
|нп
|Тьягу Мораиш
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|Жоау Перейра
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 5 ДВ
|25.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|01.12.2019
|Португалия - Сегунда
|11-й тур
|0 : 1
|01.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|11.01.2026
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|3 : 3
|02.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|23.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 3
|16.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|21
|37
|5
|Брага
|20
|36
|6
|Морейренсе
|21
|30
|7
|Фамаликан
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|20
|20
|13
|Насьонал
|20
|20
|14
|Риу Аве
|20
|20
|15
|Каза Пия
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|20
|13
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5