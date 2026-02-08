02:33 ()
Насьонал - Каза Пия 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
08 Февраля 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Насьонал
Каза Пия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Каза Пия, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Каза Пия
Лиссабон
1 Бразилия вр Кайке
16 Парагвай зщ Alan Nunez
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
28 Бразилия пз Лизиеро
26 Португалия пз Жоэл да Силва
27 Бразилия нп Габриэл Верон
11 Бразилия нп Paulinho
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Ангола зщ Kaly
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
80 Гана пз Лоуренс Офори
21 Португалия нп Тьягу Мораиш
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
29 Франция нп Жереми Ливолан
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия0 : 2Насьонал
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Насьонал3 : 1Каза Пия
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0Насьонал
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал0 : 0 6 : 5Каза Пия
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Каза Пия2 : 5 ДВНасьонал
25.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Каза Пия2 : 3 ДВНасьонал
01.12.2019 Португалия - Сегунда 11-й тур Каза Пия0 : 1Насьонал
01.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Насьонал
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Насьонал4 : 0
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 1Насьонал
11.01.2026 Португалия — Примейра 16-й тур Насьонал3 : 3
02.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 1Насьонал
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Каза Пия2 : 1
23.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 3
16.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 0Каза Пия
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур 3 : 1Каза Пия
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Каза Пия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Жил Висенте2137
5 Брага2036
6 Морейренсе2130
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Эштрела2123
12 Арока2020
13 Насьонал2020
14 Риу Аве2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

