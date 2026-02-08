02:32 ()
Сассуоло - Интер М 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 19:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
08 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Сассуоло
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер М, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Интер М
Милан
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
90 Канада пз Исмаэль Коне
18 Сербия пз Неманья Матич
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
11 Бразилия пз Луис Энрике
7 Польша пз Пётр Зелиньски
8 Хорватия пз Петар Сучич
22 Армения пз Генрих Мхитарян
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Интер М2 : 1Сассуоло
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Сассуоло1 : 0Интер М
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Интер М1 : 2Сассуоло
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Интер М4 : 2Сассуоло
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Сассуоло1 : 2Интер М
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Интер М0 : 2Сассуоло
02.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Сассуоло1 : 2Интер М
07.04.2021 Италия - Серия А 28-й тур Интер М2 : 1Сассуоло
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 3Интер М
24.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Интер М3 : 3Сассуоло
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 3Сассуоло
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Сассуоло1 : 0
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0Сассуоло
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 0Сассуоло
06.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Сассуоло0 : 3
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 2Интер М
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 2Интер М
23.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Интер М6 : 2
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Интер М1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2423
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

Отзывы и комментарии к матчу

