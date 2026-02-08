Сассуоло - Интер М 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Интер М, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|18
|пз
|Неманья Матич
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|11
|пз
|Луис Энрике
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|8
|пз
|Петар Сучич
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|Фабио Гроссо
|Кристиан Киву
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|1 : 2
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 2
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 3
|24.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 3
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 0
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|06.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|23.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|6 : 2
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15