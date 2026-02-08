02:32 ()
Лечче - Удинезе 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 16:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
08 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Лечче
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Удинезе
Удине
30 Италия вр Владимиро Фальконе
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
25 Италия зщ Антонино Галло
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
17 Португалия зщ Данилу Вейга
20 Албания пз Юльбер Рамадани
29 Мали пз Лассана Кулибали
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
16 Израиль нп Омри Гандельман
99 Марокко нп Валид Хеддира
19 Замбия нп Ламек Банда
40 Нигерия вр Мадука Окойе
28 Франция зщ Умар Соле
31 Дания зщ Томас Кристенсен
13 Италия зщ Николо Бертола
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
38 Шотландия пз Леннон Миллер
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
14 Франция пз Артюр Атта
10 Италия нп Николо Дзаньоло
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Удинезе3 : 2Лечче
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 1Удинезе
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Удинезе1 : 0Лечче
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 2Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Лечче1 : 0Удинезе
04.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Удинезе1 : 1Лечче
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 2Лечче
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Лечче0 : 1Удинезе
01.02.2012 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 1Лечче
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 0Лечче
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 0
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0Лечче
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 0Лечче
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Лечче1 : 2
02.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе1 : 0
26.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 3Удинезе
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Удинезе0 : 1
10.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур Удинезе2 : 2
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2423
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

