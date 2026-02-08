Лечче - Удинезе 08 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Удинезе, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|25
|зщ
|Антонино Галло
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|16
|нп
|Омри Гандельман
|99
|нп
|Валид Хеддира
|19
|нп
|Ламек Банда
|40
|вр
|Мадука Окойе
|28
|зщ
|Умар Соле
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|13
|зщ
|Николо Бертола
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|38
|пз
|Леннон Миллер
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|Эусебио Ди Франческо
|Коста Руньяич
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|02.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 1
|10.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15