Атлетик Б - Леванте 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 17:15
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
08 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Атлетик Б
Леванте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Леванте, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Леванте
Валенсия
1 Испания вр Унай Симон
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Бершиш
12 Испания зщ Хесус Аресо
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
18 Испания пз Микель Хаурехисар
20 Испания пз Унай Гомес
16 Испания пз Иньиго Руис де Галарета
10 Испания нп Нико Уильямс
11 Испания нп Горка Гурусета
9 Гана нп Иньяки Уильямс
13 Австралия вр Мэтью Райан
22 Германия зщ Джереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
3 Уругвай зщ Алан Маттурро
2 Аргентина зщ Матиас Морено
14 Франция пз Юго Рагубер
10 Испания пз Пабло Мартинес
24 Испания пз Карлос Альварес
26 Испания нп Карим Тунде
9 Испания нп Иван Ромеро
21 Камерун нп Карл Эдуард Этта Эйонг
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Португалия Луиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
29.11.2025 Испания — Примера 14-й тур Леванте0 : 2Атлетик Б
07.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б3 : 1Леванте
19.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Леванте0 : 0Атлетик Б
04.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Леванте1 : 2 ДВАтлетик Б
26.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Леванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч Атлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Атлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Леванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Атлетик Б2 : 1Леванте
03.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Атлетик Б3 : 2Леванте
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала 1 : 2Атлетик Б
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Атлетик Б1 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Атлетик Б2 : 3
24.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Атлетик Б
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 3Атлетик Б
31.01.2026 Испания — Примера 22-й тур Леванте0 : 0
23.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Леванте3 : 2
17.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 2 : 0Леванте
11.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Леванте1 : 1
04.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 0 : 3Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2333
8 Осасуна2329
9 Реал Сосьедад2228
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2324
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

