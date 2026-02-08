Атлетик Б - Леванте 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Леванте, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Унай Симон
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Бершиш
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унай Гомес
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|3
|зщ
|Алан Маттурро
|2
|зщ
|Матиас Морено
|14
|пз
|Юго Рагубер
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|26
|нп
|Карим Тунде
|9
|нп
|Иван Ромеро
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|Эрнесто Вальверде
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|07.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 1
|19.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|04.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|26.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|03.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 3
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|23.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Осасуна
|23
|29
|9
|Реал Сосьедад
|22
|28
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|23
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16