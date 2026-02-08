02:32 ()
Болонья - Парма 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 13:30
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
08 Февраля 2026 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Болонья
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Парма, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Парма
13 Италия вр Федерико Равалья
16 Италия зщ Николо Казале
33 Испания зщ Хуан Миранда
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
20 Италия пз Надир Цортеа
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
21 Дания пз Йенс Одгор
11 Англия пз Джонатан Роу
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
37 Аргентина зщ Марьяно Тройло
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
21 Италия пз Гаэтано Ористанио
22 Дания пз Оливер Сёренсен
17 Швеция нп Якоб Ондрейка
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Болонья2 : 1Парма
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Парма1 : 3Болонья
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Парма2 : 0Болонья
06.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Болонья0 : 0Парма
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Парма0 : 3Болонья
28.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Болонья4 : 1Парма
12.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Парма2 : 2Болонья
24.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Болонья2 : 2Парма
13.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Болонья4 : 1Парма
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Парма0 : 0Болонья
03.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Болонья0 : 3
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 3Болонья
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 2Болонья
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Болонья2 : 2
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Болонья1 : 2
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Парма1 : 4
25.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 4 : 0Парма
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Парма0 : 0
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Парма
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 2Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2355
2
Лига чемпионов
Милан2350
3
Лига чемпионов
Наполи2449
4
Лига чемпионов
Ювентус2345
5
Лига Европы
Рома2343
6
Лига конференций
Комо2341
7 Аталанта2336
8 Лацио2332
9 Удинезе2332
10 Болонья2330
11 Сассуоло2329
12 Кальяри2328
13 Торино2326
14 Кремонезе2323
15 Парма2323
16 Дженоа2423
17 Лечче2318
18
Зона вылета
Фиорентина2317
19
Зона вылета
Пиза2415
20
Зона вылета
Верона2415

