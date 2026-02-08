Болонья - Парма 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Парма, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Федерико Равалья
|16
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|20
|пз
|Надир Цортеа
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Джонатан Роу
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|21
|пз
|Гаэтано Ористанио
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|Винченцо Итальяно
|Карлос Куэста
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|28.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|13.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 1
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 2
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|25.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|55
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|23
|50
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|24
|49
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|45
| 5
Лига Европы
|Рома
|23
|43
| 6
Лига конференций
|Комо
|23
|41
|7
|Аталанта
|23
|36
|8
|Лацио
|23
|32
|9
|Удинезе
|23
|32
|10
|Болонья
|23
|30
|11
|Сассуоло
|23
|29
|12
|Кальяри
|23
|28
|13
|Торино
|23
|26
|14
|Кремонезе
|23
|23
|15
|Парма
|23
|23
|16
|Дженоа
|24
|23
|17
|Лечче
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|23
|17
| 19
Зона вылета
|Пиза
|24
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|24
|15