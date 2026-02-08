02:34 ()
Брага - Риу Аве 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
08 Февраля 2026 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Брага
Риу Аве

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Риу Аве, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Чехия вр Лукаш Горничек
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
2 Испания зщ Виктор Гомес
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
10 Уругвай пз Родриго Саласар
18 Испания нп Пау Виктор
21 Португалия нп Рикарду Орта
22 Коста-Рика вр Кевин Чаморро
20 Португалия зщ Жоау Томе
5 Греция зщ Андреас Нтои
32 Чехия зщ Якуб Брабец
6 Англия зщ Нельсон Эбби
63 Франция зщ Julien Lomboto
17 Греция пз Мариус Врусаи
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
7 Бразилия нп Диого Безерра
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве2 : 2Брага
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Брага
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Брага4 : 0Риу Аве
09.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 0Брага
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Брага2 : 1Риу Аве
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Брага2 : 0Риу Аве
11.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 3Брага
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве0 : 0Брага
22.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Брага3 : 0Риу Аве
30.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Риу Аве4 : 3Брага
02.02.2026 Португалия — Примейра 20-й тур 0 : 4Брага
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 0Брага
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур Брага5 : 0
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Брага1 : 0
18.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Брага
31.01.2026 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве0 : 3
25.01.2026 Португалия — Примейра 19-й тур 4 : 0Риу Аве
17.01.2026 Португалия — Примейра 18-й тур Риу Аве0 : 2
04.01.2026 Португалия — Примейра 17-й тур Риу Аве3 : 1
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур 4 : 0Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту2055
2
Лига чемпионов
Спортинг2051
3
Лига Европы
Бенфика2046
4
Лига конференций
Жил Висенте2137
5 Брага2036
6 Морейренсе2130
7 Фамаликан2029
8 Эшторил2029
9 Витория Гимарайнш2028
10 Алверка2024
11 Эштрела2123
12 Арока2020
13 Насьонал2020
14 Риу Аве2020
15 Каза Пия2018
16
Стыковая зона
Санта-Клара2117
17
Зона вылета
Тондела2013
18
Зона вылета
АВС205

Отзывы и комментарии к матчу

