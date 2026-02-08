Брага - Риу Аве 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Риу Аве, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|10
|пз
|Родриго Саласар
|18
|нп
|Пау Виктор
|21
|нп
|Рикарду Орта
|22
|вр
|Кевин Чаморро
|20
|зщ
|Жоау Томе
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|63
|зщ
|Julien Lomboto
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|7
|нп
|Диого Безерра
|9
|нп
|Тамбле
|Карлос Висенс
|Сотирис Силайдопулос
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 3
|02.02.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 4
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|5 : 0
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|0 : 3
|25.01.2026
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|4 : 0
|17.01.2026
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|04.01.2026
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|3 : 1
|28.12.2025
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|4 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|20
|55
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|51
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|20
|46
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|21
|37
|5
|Брага
|20
|36
|6
|Морейренсе
|21
|30
|7
|Фамаликан
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|29
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|10
|Алверка
|20
|24
|11
|Эштрела
|21
|23
|12
|Арока
|20
|20
|13
|Насьонал
|20
|20
|14
|Риу Аве
|20
|20
|15
|Каза Пия
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Санта-Клара
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Тондела
|20
|13
| 18
Зона вылета
|АВС
|20
|5