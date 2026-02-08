Утрехт - Фейеноорд 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Фейеноорд, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|3
|зщ
|Майк ван дер Хорн
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|8
|пз
|Джан Боздоган
|20
|пз
|Дани де Вит
|10
|пз
|Йоанн Катлин
|22
|пз
|Мигель Родригес
|77
|нп
|Анхель Аларкон
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|20
|зщ
|Матс Дейл
|8
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|15
|зщ
|Джордан Бос
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|40
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|6
|пз
|Хван Ин Бём
|16
|пз
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|Рон Янс
|Робин ван Перси
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 2
|20.12.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|0 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 2
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 0
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|4 : 2
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|56
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|21
|41
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|21
|39
| 4
Лига Европы
|Аякс
|21
|38
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|21
|35
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|21
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|21
|31
|9
|ПЕК Зволле
|21
|26
|10
|Эксельсиор
|22
|26
|11
|Херенвен
|20
|25
|12
|Фортуна
|21
|25
|13
|Утрехт
|20
|24
|14
|Гоу Эхед Иглс
|20
|22
|15
|Волендам
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|22
|17
| 17
Зона вылета
|Телстар
|21
|16
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|22
|16