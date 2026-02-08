02:33 ()
Утрехт - Фейеноорд 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 13:15
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Февраля 2026 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Утрехт
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Фейеноорд, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Фейеноорд
Роттердам
1 Греция вр Вассилис Баркас
3 Нидерланды зщ Майк ван дер Хорн
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
8 Германия пз Джан Боздоган
20 Нидерланды пз Дани де Вит
10 Франция пз Йоанн Катлин
22 Испания пз Мигель Родригес
77 Испания нп Анхель Аларкон
22 Германия вр Тимон Велленройтер
20 Нидерланды зщ Матс Дейл
8 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
15 Австралия зщ Джордан Бос
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
40 Нидерланды пз Лучано Валенте
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
6 Южная Корея пз Хван Ин Бём
16 Словакия пз Лео Сауэр
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд3 : 2Утрехт
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фейеноорд1 : 2Утрехт
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Утрехт0 : 2Фейеноорд
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фейеноорд4 : 2Утрехт
20.12.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Фейеноорд2 : 1Утрехт
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Утрехт1 : 5Фейеноорд
23.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд3 : 1Утрехт
08.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт1 : 1Фейеноорд
24.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд2 : 1Утрехт
29.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Утрехт3 : 1Фейеноорд
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Утрехт
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 4 : 2Утрехт
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Утрехт0 : 1
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Утрехт0 : 2
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Утрехт
01.02.2026 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 0Фейеноорд
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Фейеноорд
25.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фейеноорд4 : 2
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фейеноорд3 : 0
18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Фейеноорд3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2156
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген2141
3
Лига чемпионов
Фейеноорд2139
4
Лига Европы
Аякс2138
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2135
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2132
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2131
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2131
9 ПЕК Зволле2126
10 Эксельсиор2226
11 Херенвен2025
12 Фортуна2125
13 Утрехт2024
14 Гоу Эхед Иглс2022
15 Волендам2118
16
Стыковая зона
Хераклес2217
17
Зона вылета
Телстар2116
18
Зона вылета
НАК Бреда2216

