Воскресенье 08 февраля
Биатлон. Олимпийские игры-2026: Смешанная Эстафета 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 15:05
08 Февраля 2026 года в 16:05 (+03:00). Кортина-д’Ампеццо, Италия. Смешанная 4 x 6 км Эстафета

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Смешанная 4 x 6 км Эстафета. Квалификация, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Биатлон. Олимпийские игры-2026, Кортина-д’Ампеццо, Италия, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты 4x6 км на Олимпиаде-2026 в Милане. Старт запланирован на 16:05 по московскому времени.
