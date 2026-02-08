Ницца - Монако 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монако, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|2
|зщ
|Али Абди
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|33
|зщ
|Антуан Менди
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Морган Сансон
|99
|пз
|Салис Самед
|10
|пз
|Софьян Диоп
|11
|нп
|Элье Ваи
|21
|нп
|Исак Янссон
|16
|вр
|Филипп Кён
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|6
|пз
|Денис Закария
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|15
|пз
|Ламин Камара
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|27
|нп
|Крепен Диатта
|Франк Эз
|Себастьен Поконьоли
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|29.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 2
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|6 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13