Ницца - Монако 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 16:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
08 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Монако, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Монако
Монако
80 Сенегал вр Йеванн Диуф
2 Тунис зщ Али Абди
37 Гана зщ Коджо Оппонг
33 Сенегал зщ Антуан Менди
92 Франция пз Жонатан Клосс
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
8 Франция пз Морган Сансон
99 Гана пз Салис Самед
10 Франция пз Софьян Диоп
11 Франция нп Элье Ваи
21 Швеция нп Исак Янссон
16 Швейцария вр Филипп Кён
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Германия зщ Тило Керер
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
6 Швейцария пз Денис Закария
28 Франция пз Мамаду Кулибали
11 Франция пз Магнес Аклиуш
10 Россия пз Александр Головин
15 Сенегал пз Ламин Камара
9 США пз Фоларин Балогун
27 Сенегал нп Крепен Диатта
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Монако2 : 2Ницца
29.03.2025 Франция — Лига 1 27-й тур Монако2 : 1Ницца
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1Монако
11.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Ницца2 : 3Монако
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Монако0 : 1Ницца
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Монако0 : 3Ницца
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца0 : 1Монако
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Монако1 : 0Ницца
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 2Монако
08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Ницца3 : 2
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ницца2 : 2
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Ницца
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 4Ницца
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Ницца3 : 1
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала 3 : 1Монако
31.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 0
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Монако0 : 0
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 0Монако
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 6 : 1Монако
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Лиги 1: «Ницца» — «Монако». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2149
2
Лига чемпионов
ПСЖ2048
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2113

Отзывы и комментарии к матчу

