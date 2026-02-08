Атлетико М - Бетис 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Бетис, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|6
|пз
|Коке
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|22
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|7
|пз
|Антони
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|9
|нп
|Чими Авила
|Диего Симеоне
|Мануэль Пеллегрини
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|27.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Осасуна
|23
|29
|9
|Реал Сосьедад
|22
|28
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|23
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16