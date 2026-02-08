02:32 ()
Атлетико М - Бетис 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 19:30
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
08 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Атлетико М
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Бетис, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Бетис
Севилья
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
17 Словакия зщ Давид Ганцко
18 Испания зщ Марк Пубиль
3 Италия зщ Маттео Руджери
14 Испания пз Маркос Льоренте
11 Аргентина пз Тьяго Альмада
6 Испания пз Коке
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
22 Нигерия нп Адемола Лукман
1 Испания вр Альваро Вальес
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
7 Бразилия пз Антони
8 Испания пз Пабло Форнальс
6 Испания пз Серхи Альтмира
24 Испания нп Айтор Руибаль
10 Марокко нп Абде Эззалзули
9 Аргентина нп Чими Авила
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
05.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала Бетис0 : 5Атлетико М
27.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Бетис0 : 2Атлетико М
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Атлетико М4 : 1Бетис
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Бетис1 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1Бетис
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Бетис0 : 0Атлетико М
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М1 : 0Бетис
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Бетис1 : 2Атлетико М
06.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Бетис1 : 3Атлетико М
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Атлетико М3 : 0Бетис
05.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала Бетис0 : 5Атлетико М
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Бетис2 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Бетис2 : 1
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Бетис
22.01.2026 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2333
8 Осасуна2329
9 Реал Сосьедад2228
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2324
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

