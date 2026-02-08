Ракув - Радомяк 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Радомяк, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Марек Папшун
|Жоау Энрикеш
|Гонсалу Фейо
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 1
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|10.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|3 : 0
|12.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 1
|29.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|2 : 2
|01.02.2026
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|2 : 1
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|14.12.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|2 : 2
|28.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|4 : 0
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|4 : 1
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ягеллония
|19
|35
| 2
Лига чемпионов
|Висла Плоцк
|19
|33
| 3
Лига конференций
|Гурник З
|19
|33
| 4
Лига конференций
|Заглембе Л
|20
|31
|5
|Краковия
|20
|31
|6
|Ракув
|19
|29
|7
|Корона
|20
|27
|8
|Лех П
|19
|26
|9
|Радомяк
|18
|26
|10
|Лехия
|20
|24
|11
|Мотор
|20
|24
|12
|Пяст
|19
|23
|13
|ГКС Катовице
|18
|23
|14
|Арка
|19
|22
|15
|Погонь
|19
|21
| 16
Зона вылета
|Легия
|20
|20
| 17
Зона вылета
|Видзев
|19
|20
| 18
Зона вылета
|Нецеча
|19
|19