Воскресенье 08 февраля
Ракув - Радомяк 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 15:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
08 Февраля 2026 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Ракув
Радомяк

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Радомяк, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Гонсалу Фейо
История личных встреч
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Радомяк3 : 1Ракув
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Ракув2 : 1Радомяк
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Радомяк0 : 2Ракув
05.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Радомяк2 : 1Ракув
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Ракув3 : 0Радомяк
10.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Радомяк0 : 0Ракув
17.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Ракув3 : 0Радомяк
12.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Радомяк0 : 1Ракув
29.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ракув2 : 2Радомяк
01.02.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 2 : 1Ракув
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ракув
14.12.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 1
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ракув1 : 0
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур Ракув1 : 0
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 2Радомяк
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Радомяк4 : 0
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 4 : 1Радомяк
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Радомяк3 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
3
Лига конференций
Гурник З1933
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув1929
7 Корона2027
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Лехия2024
11 Мотор2024
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1922
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Легия2020
17
Зона вылета
Видзев1920
18
Зона вылета
Нецеча1919

