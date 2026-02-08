Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|22
|зщ
|Каору Митома
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|пз
|Паскаль Грос
|17
|пз
|Карлос Балеба
|25
|пз
|Диего Гомес
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|34
|зщ
|Шади Риад
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|10
|нп
|Йереми Пино
|22
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Оливер Гласнер
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|19.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Эвертон
|25
|37
|8
|Брентфорд
|24
|36
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8