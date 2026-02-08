02:31 ()
Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
08 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кристал Пэлас
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
22 Япония зщ Каору Митома
21 Франция зщ Оливье Боскальи
30 Германия пз Паскаль Грос
17 Камерун пз Карлос Балеба
25 Парагвай пз Диего Гомес
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
34 Марокко зщ Шади Риад
26 США зщ Крис Ричардс
19 Англия пз Уилл Хьюз
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
10 Испания нп Йереми Пино
22 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Кристал Пэлас
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Кристал Пэлас
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
27.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 3
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
10.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 1Кристал Пэлас
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2439
7 Эвертон2537
8 Брентфорд2436
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2529
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

Отзывы и комментарии к матчу

