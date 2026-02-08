02:35 ()
Воскресенье 08 февраля
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026: Вальтеллина, Италия. Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км. 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 13:30
08 Февраля 2026 года в 14:30 (+03:00). Вальтеллина, Италия. Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.. Квалификация, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026, Вальтеллина, Италия, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

18:48
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию соревнований по мужскому скиатлону 2x10 км на Олимпиаде-2026 в Милане. Старт запланирован на 14:30 по московскому времени.
Медальный зачёт

Отзывы и комментарии к матчу

