Алавес - Хетафе 08 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|20
|пз
|Калебе
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Тони Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бойе
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|17
|зщ
|Кико Фемения
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|19
|нп
|Луис Васкес
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|Эдуардо Коудет
|Хосе Бордалас
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 1
|09.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.01.2026
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|23
|58
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|21
|42
| 5
Лига Европы
|Бетис
|22
|35
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|22
|34
|7
|Сельта
|23
|33
|8
|Осасуна
|23
|29
|9
|Реал Сосьедад
|22
|28
|10
|Жирона
|22
|25
|11
|Алавес
|22
|25
|12
|Атлетик Б
|22
|25
|13
|Мальорка
|23
|24
|14
|Эльче
|22
|24
|15
|Севилья
|22
|24
|16
|Валенсия
|22
|23
|17
|Хетафе
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|22
|22
| 19
Зона вылета
|Леванте
|21
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|22
|16