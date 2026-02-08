02:31 ()
Алавес - Хетафе 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 15:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
08 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Алавес
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Хетафе, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Антонио Сивера
17 Испания зщ Хонни Отто
5 Испания зщ Хон Пачеко
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
2 Малайзия зщ Факундо Гарсес
20 Бразилия пз Калебе
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
10 Испания пз Карлес Аленья
11 Испания нп Тони Мартинес
15 Аргентина нп Лукас Бойе
13 Испания вр Давид Сория
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
2 Того зщ Джене
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
17 Испания зщ Кико Фемения
6 Испания пз Марио Мартин
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
19 Аргентина нп Луис Васкес
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Коудет
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1Алавес
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Алавес0 : 1Хетафе
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Хетафе2 : 0Алавес
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Алавес1 : 0Хетафе
28.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Хетафе1 : 0Алавес
26.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Хетафе2 : 2Алавес
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Алавес1 : 1Хетафе
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Хетафе0 : 0Алавес
26.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Алавес0 : 0Хетафе
13.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Алавес0 : 0Хетафе
04.02.2026 Кубок Испании 1/4 финала Алавес2 : 3
30.01.2026 Испания — Примера 22-й тур 1 : 2Алавес
25.01.2026 Испания — Примера 21-й тур Алавес2 : 1
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур 1 : 0Алавес
14.01.2026 Кубок Испании 1/8 финала Алавес2 : 0
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0
26.01.2026 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Хетафе
18.01.2026 Испания — Примера 20-й тур Хетафе0 : 1
09.01.2026 Испания — Примера 19-й тур Хетафе1 : 2
02.01.2026 Испания — Примера 18-й тур 1 : 1Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2333
8 Осасуна2329
9 Реал Сосьедад2228
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2324
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

