Воскресенье 08 февраля
Бешикташ - Аланьяспор 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 19:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
08 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 21-й тур
Бешикташ
Аланьяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Аланьяспор, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Аланьяспор2 : 0Бешикташ
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Аланьяспор1 : 1Бешикташ
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 1Аланьяспор
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Аланьяспор1 : 1Бешикташ
21.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 3Аланьяспор
27.01.2023 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ3 : 0Аланьяспор
14.08.2022 Турция - Суперлига 2-й тур Аланьяспор3 : 3Бешикташ
09.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ4 : 1Аланьяспор
20.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Аланьяспор2 : 0Бешикташ
07.04.2021 Турция - Суперлига 33-й тур Бешикташ3 : 0Аланьяспор
05.02.2026 Кубок Турции Группа C. 3-й тур 1 : 1Бешикташ
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ2 : 1
26.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 2Бешикташ
19.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Бешикташ1 : 0
15.01.2026 Кубок Турции Группа C. 2-й тур Бешикташ3 : 0
04.02.2026 Кубок Турции Группа A. 3-й тур 0 : 4Аланьяспор
31.01.2026 Турция — Суперлига 20-й тур Аланьяспор1 : 3
25.01.2026 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 1Аланьяспор
18.01.2026 Турция — Суперлига 18-й тур Аланьяспор2 : 3
13.01.2026 Кубок Турции Группа A. 2-й тур Аланьяспор2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2049
2
Лига чемпионов
Фенербахче2046
3
Лига Европы
Трабзонспор2145
4
Лига конференций
Гёзтепе2039
5 Бешикташ2036
6 Истанбул Башакшехир2030
7 Самсунспор2130
8 Газиантеп2025
9 Коджаэлиспор2024
10 Аланьяспор2022
11 Генчлербирлиги2022
12 Ризеспор2020
13 Антальяспор2120
14 Коньяспор2019
15 Эюпспор2018
16
Зона вылета
Касымпаша2016
17
Зона вылета
Кайсериспор2015
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк2112

