Гавр - Страсбург 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
08 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Гавр
Страсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Страсбург, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Страсбург
Страсбург
99 Сенегал вр Мори Дио
32 Франция зщ Тимоте Пембеле
29 Франция зщ Стефан Загаду
18 Франция зщ Янис Зуауи
19 Франция зщ Люка Гурна-Дуат
7 Венгрия пз Лоик Него
17 Марокко пз Софьян Буфаль
45 Сенегал пз Исса Сумаре
26 Франция пз Саймон Эбоног
14 Франция пз Рассул Ндиайе
8 Марокко пз Ясин Кехта
39 Бельгия вр Майк Пендерс
22 Кот-д'Ивуар зщ Гела Дуэ
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
6 Франция пз Исмаэль Дукуре
29 Франция пз Самир Эль-Мурабет
3 Англия пз Бен Чилуэлл
32 Аргентина пз Валентин Барко
7 Бельгия нп Диегу Морейра
20 Кот-д'Ивуар нп Мартиаль Годо
19 Парагвай нп Хулио Энсисо
9 Аргентина нп Хоакин Паничелли
Главные тренеры
Франция Дидье Дигар
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Страсбург1 : 0Гавр
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Страсбург2 : 3Гавр
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Гавр0 : 3Страсбург
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Гавр3 : 1Страсбург
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург3 : 1Гавр
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Страсбург2 : 1Гавр
28.04.2017 Франция - Лига 2 35-й тур Страсбург2 : 0Гавр
29.11.2016 Франция - Лига 2 17-й тур Гавр0 : 1Страсбург
30.01.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 0Гавр
24.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур Гавр0 : 0
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Гавр
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур Гавр2 : 1
21.12.2025 Кубок Франции 1/32 финала Гавр0 : 2
05.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург3 : 1
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 4Страсбург
18.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Страсбург2 : 1
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 6Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2149
2
Лига чемпионов
ПСЖ2048
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2113

