Гавр - Страсбург 08 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Страсбург, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|99
|вр
|Мори Дио
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|29
|зщ
|Стефан Загаду
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|19
|зщ
|Люка Гурна-Дуат
|7
|пз
|Лоик Него
|17
|пз
|Софьян Буфаль
|45
|пз
|Исса Сумаре
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|32
|пз
|Валентин Барко
|7
|нп
|Диегу Морейра
|20
|нп
|Мартиаль Годо
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|Дидье Дигар
|Гари О'Нил
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|28.04.2017
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 1
|30.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|05.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 4
|18.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 6
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13