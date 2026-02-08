02:34 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

ГКС Катовице - Видзев 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 18:30
08 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
ГКС Катовице
Видзев

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Видзев, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Видзев
Лодзь
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Видзев3 : 0ГКС Катовице
15.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Видзев1 : 0ГКС Катовице
13.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур ГКС Катовице2 : 2Видзев
30.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур 0 : 2ГКС Катовице
07.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0ГКС Катовице
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур ГКС Катовице2 : 0
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 3ГКС Катовице
31.01.2026 Польша — Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 3
06.12.2025 Польша — Экстракласса 18-й тур 2 : 1Видзев
28.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 2Видзев
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Видзев1 : 3
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 1Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ягеллония1935
2
Лига чемпионов
Висла Плоцк1933
3
Лига конференций
Гурник З1933
4
Лига конференций
Заглембе Л2031
5 Краковия2031
6 Ракув1929
7 Корона2027
8 Лех П1926
9 Радомяк1826
10 Лехия2024
11 Мотор2024
12 Пяст1923
13 ГКС Катовице1823
14 Арка1922
15 Погонь1921
16
Зона вылета
Легия2020
17
Зона вылета
Видзев1920
18
Зона вылета
Нецеча1919

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close