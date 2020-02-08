02:31 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

Севилья - Жирона 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
08 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Севилья
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Жирона, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Жирона
Жирона
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
12ЧилизщГабриэль Суасо
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
19ФранцияпзБатиста Менди
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
9НигериянпАкор Адамс
17ФранциянпНиль Мопе
13АргентинаврПауло Гассанига
2ИспаниязщУго Ринкон
4ИспаниязщАрнау Мартинес
12БразилиязщВитор Рейс
17НидерландызщДейли Блинд
8ИспанияпзФран Бельтран
23ИспанияпзИван Мартин
11ФранцияпзТома Лемар
15УкраинанпВиктор Цыганков
21ИспаниянпБрайан Хиль
19УкраинанпВладислав Ванат
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
30.08.2025Испания — Примера3-й турЖирона0 : 2Севилья
18.01.2025Испания — Примера20-й турЖирона1 : 2Севилья
01.09.2024Испания — Примера4-й турСевилья0 : 2Жирона
21.01.2024Испания - Примера21-й турЖирона5 : 1Севилья
26.08.2023Испания - Примера3-й турСевилья1 : 2Жирона
01.05.2023Испания - Примера32-й турСевилья0 : 2Жирона
14.01.2023Испания - Примера17-й турЖирона2 : 1Севилья
28.04.2019Испания - Примера35-й турЖирона1 : 0Севилья
16.12.2018Испания - Примера16-й турСевилья2 : 0Жирона
11.02.2018Испания - Примера23-й турСевилья1 : 0Жирона
02.02.2026Испания — Примера22-й тур4 : 1Севилья
24.01.2026Испания — Примера21-й турСевилья2 : 1
19.01.2026Испания — Примера20-й тур2 : 2Севилья
12.01.2026Испания — Примера19-й турСевилья0 : 1
04.01.2026Испания — Примера18-й турСевилья0 : 3
31.01.2026Испания — Примера22-й тур1 : 0Жирона
26.01.2026Испания — Примера21-й турЖирона1 : 1
16.01.2026Испания — Примера20-й тур0 : 2Жирона
10.01.2026Испания — Примера19-й турЖирона1 : 0
04.01.2026Испания — Примера18-й тур1 : 2Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2358
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2254
3
Лига чемпионов
Атлетико М2245
4
Лига чемпионов
Вильярреал2142
5
Лига Европы
Бетис2235
6
Лига конференций
Эспаньол2234
7 Сельта2333
8 Осасуна2329
9 Реал Сосьедад2228
10 Жирона2225
11 Алавес2225
12 Атлетик Б2225
13 Мальорка2324
14 Эльче2224
15 Севилья2224
16 Валенсия2223
17 Хетафе2223
18
Зона вылета
Райо Вальекано2222
19
Зона вылета
Леванте2118
20
Зона вылета
Овьедо2216

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close