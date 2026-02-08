02:31 ()
Воскресенье 08 февраля
Ливерпуль - Манчестер Сити 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 18:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
08 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Ливерпуль
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
1 Бразилия вр Алисон Бекер
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
5 Франция зщ Ибраима Конате
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
33 Англия зщ Нико О'Райли
15 Англия зщ Марк Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
16 Испания пз Родри
42 Гана пз Антуан Семеньо
14 Испания пз Нико Гонсалес
10 Франция нп Райан Шерки
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити3 : 0Ливерпуль
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити0 : 2Ливерпуль
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0Манчестер Сити
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Ливерпуль
22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Ливерпуль
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
30.07.2022 Суперкубок Англии - 2022 Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль4 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ливерпуль6 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 3 : 2Ливерпуль
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 3Ливерпуль
17.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ливерпуль1 : 1
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 2Манчестер Сити
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити2 : 0
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 1Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2556
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2447
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2544
5
Лига Европы
Челси2543
6 Ливерпуль2439
7 Эвертон2537
8 Брентфорд2436
9 Сандерленд2536
10 Фулхэм2534
11 Борнмут2534
12 Ньюкасл Юнайтед2433
13 Брайтон энд Хоув Альбион2431
14 Тоттенхэм Хотспур2529
15 Кристал Пэлас2429
16 Лидс Юнайтед2529
17 Ноттингем Форест2526
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2523
19
Зона вылета
Бёрнли2515
20
Зона вылета
Вулверхэмптон258

