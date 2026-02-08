Ливерпуль - Манчестер Сити 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Манчестер Сити, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|15
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|16
|пз
|Родри
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|10
|нп
|Райан Шерки
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|Арне Слот
|Хосеп Гвардиола
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Суперкубок Англии - 2022
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 3
|17.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|20.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|24
|47
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Челси
|25
|43
|6
|Ливерпуль
|24
|39
|7
|Эвертон
|25
|37
|8
|Брентфорд
|24
|36
|9
|Сандерленд
|25
|36
|10
|Фулхэм
|25
|34
|11
|Борнмут
|25
|34
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|31
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|29
|16
|Лидс Юнайтед
|25
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|26
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|25
|8