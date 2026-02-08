Бавария - Хоффенхайм 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|4
|зщ
|Жонатан Та
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|22
|зщ
|Александер Прасс
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|Венсан Компани
|Кристиан Ильцер
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|18.05.2024
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.01.2024
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 5
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|27.01.2026
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|21
|48
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|20
|42
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|21
|39
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|36
| 6
Лига конференций
|Байер
|19
|35
|7
|Фрайбург
|21
|30
|8
|Айнтрахт Ф
|21
|28
|9
|Унион
|21
|25
|10
|Кёльн
|20
|23
|11
|Гамбург
|20
|22
|12
|Аугсбург
|21
|22
|13
|Майнц
|21
|21
|14
|Боруссия М
|20
|21
|15
|Вольфсбург
|21
|19
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|21
|13