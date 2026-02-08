02:32 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 08 февраля
Свернуть список

Бавария - Хоффенхайм 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
08 Февраля 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Бавария
Хоффенхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Хоффенхайм, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Хоффенхайм
Зинсхайм
40 Германия вр Йонас Урбиг
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
4 Германия зщ Жонатан Та
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
10 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
7 Германия нп Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
22 Австрия зщ Александер Прасс
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
7 Косово пз Леон Авдуллаху
6 Германия пз Гриша Прёмель
11 Косово пз Фисник Аслани
29 Кот-д'Ивуар пз Базумана Туре
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Австрия Кристиан Ильцер
История личных встреч
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 4Бавария
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм0 : 4Бавария
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Бавария5 : 0Хоффенхайм
18.05.2024 Германия — Бундеслига 34-й тур Хоффенхайм4 : 2Бавария
12.01.2024 Германия — Бундеслига 17-й тур Бавария3 : 0Хоффенхайм
15.04.2023 Германия — Бундеслига 28-й тур Бавария1 : 1Хоффенхайм
22.10.2022 Германия — Бундеслига 11-й тур Хоффенхайм0 : 2Бавария
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Хоффенхайм1 : 1Бавария
23.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Бавария4 : 0Хоффенхайм
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Бавария4 : 1Хоффенхайм
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур 2 : 2Бавария
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Бавария
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур Бавария1 : 2
21.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Бавария2 : 0
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 1 : 5Бавария
31.01.2026 Германия — Бундеслига 20-й тур Хоффенхайм3 : 1
27.01.2026 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 2Хоффенхайм
24.01.2026 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 3Хоффенхайм
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Хоффенхайм1 : 0
14.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Хоффенхайм5 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Хоффенхайм». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2148
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2042
4
Лига чемпионов
Штутгарт2139
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2036
6
Лига конференций
Байер1935
7 Фрайбург2130
8 Айнтрахт Ф2128
9 Унион2125
10 Кёльн2023
11 Гамбург2022
12 Аугсбург2122
13 Майнц2121
14 Боруссия М2021
15 Вольфсбург2119
16
Стыковая зона
Вердер2119
17
Зона вылета
Санкт-Паули2117
18
Зона вылета
Хайденхайм2113

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close