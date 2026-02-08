02:33 ()
Анже - Тулуза 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2026 18:15
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
08 Февраля 2026 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анже
Тулуза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Тулуза, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Тулуза
Тулуза
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
4 Мали зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
3 Габон зщ Жак Экомье
14 Марокко пз Яссин Белькдим
8 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
6 Франция пз Луи Мутон
5 Франция пз Мариус Куркуль
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
9 Франция нп Годюэн Куалипу
1 Франция вр Гийом Рест
3 США зщ Марк Маккензи
4 Англия зщ Чарли Крессуэлл
2 Дания зщ Расмус Николайсен
19 Франция зщ Джибриль Сидибе
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
18 Сенегал пз Пап Диоп
15 Норвегия пз Арон Дённум
11 Аргентина нп Сантьяго Масса
20 Бразилия нп Эмерсонн Коррейя да Силва
10 Франция нп Янн Гбоу
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Анже1 : 1 5 : 6Тулуза
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Тулуза0 : 1Анже
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Анже0 : 4Тулуза
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Тулуза1 : 1Анже
12.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Анже0 : 2Тулуза
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Тулуза3 : 2Анже
25.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Тулуза0 : 2Анже
27.01.2019 Франция - Лига 1 22-й тур Тулуза0 : 0Анже
22.09.2018 Франция - Лига 1 6-й тур Анже0 : 0Тулуза
21.04.2018 Франция - Лига 1 34-й тур Тулуза2 : 0Анже
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Анже1 : 0
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 0Анже
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Анже2 : 5
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Анже1 : 1 5 : 6Тулуза
04.01.2026 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Анже
04.02.2026 Кубок Франции 1/8 финала Тулуза1 : 0
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Тулуза0 : 0
25.01.2026 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 2Тулуза
17.01.2026 Франция — Лига 1 18-й тур Тулуза5 : 1
10.01.2026 Кубок Франции 1/16 финала Анже1 : 1 5 : 6Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс2149
2
Лига чемпионов
ПСЖ2048
3
Лига чемпионов
Марсель2039
4
Лига чемпионов
Лион2039
5
Лига Европы
Лилль2133
6
Лига конференций
Ренн2131
7 Тулуза2030
8 Страсбург2030
9 Лорьян2028
10 Монако2027
11 Анже2026
12 Брест2023
13 Ницца2022
14 Париж2021
15 Гавр2020
16
Стыковая зона
Нант2014
17
Зона вылета
Осер2013
18
Зона вылета
Метц2113

