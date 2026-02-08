Анже - Тулуза 08 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Тулуза, которое состоится 08 Февраля 2026 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|6
|пз
|Луи Мутон
|5
|пз
|Мариус Куркуль
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|9
|нп
|Годюэн Куалипу
|1
|вр
|Гийом Рест
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|18
|пз
|Пап Диоп
|15
|пз
|Арон Дённум
|11
|нп
|Сантьяго Масса
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
|Александр Дюжо
|Карлес Мартинес
|10.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|25.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.04.2018
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|04.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.02.2026
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 0
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|17.01.2026
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|5 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|48
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|33
| 6
Лига конференций
|Ренн
|21
|31
|7
|Тулуза
|20
|30
|8
|Страсбург
|20
|30
|9
|Лорьян
|20
|28
|10
|Монако
|20
|27
|11
|Анже
|20
|26
|12
|Брест
|20
|23
|13
|Ницца
|20
|22
|14
|Париж
|20
|21
|15
|Гавр
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Нант
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Осер
|20
|13
| 18
Зона вылета
|Метц
|21
|13