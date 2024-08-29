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Хавбеку «Барселоны» де Йонгу нужна операция

Дата публикации: 29-08-2024

Френки де Йонгу не удалось восстановиться после травмы лодыжки, полузащитник по-прежнему испытывает дискомфорт. Повреждение голландец получил еще в апреле в игре с «Реалом». Ему назначили консервативное лечение, которое пока не привело к положительным результатам.

«Sport» со ссылкой на ресурс «RAC1» информирует, что в течение последнего месяца состояние футболиста заметно не улучшилось. Существуют большие риски рецидива травмы в случае его выхода на поле, в связи с чем высока вероятность того, что де Йонгу все же придется перенести операцию. Если это случится, то вернуться в строй Френки сможет лишь через несколько месяцев.

С «Барселоной» де Йонг связан контрактом до 2026 года. Ценник на 27-летнего хавбека равняется 70 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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