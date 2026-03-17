Арсенал - Байер 17 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 17-03-2026 22:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
17 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Байер, которое состоится 17 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия).

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
1 Испания вр Давид Райя
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
3 Испания зщ Кристьян Москера
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
10 Англия нп Эберечи Эзе
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
28 Германия вр Янис Бласвих
4 Англия зщ Джарелл Куанса
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
20 Испания пз Алехандро Гримальдо
30 Алжир пз Ибрахим Маза
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
8 Германия пз Роберт Андрих
24 Испания пз Алеш Гарсия
10 США пз Малик Тилльман
19 Нидерланды нп Эрнест Поку
35 Камерун нп Кристиан Кофане
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Дания Каспер Юльманн
История личных встреч
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Байер1 : 1Арсенал
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал4 : 1Байер
14.03.2026 Англия — Премьер-лига 30-й тур Арсенал2 : 0
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Байер1 : 1Арсенал
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2Арсенал
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Арсенал
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1
14.03.2026 Германия — Бундеслига 26-й тур Байер1 : 1
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Байер1 : 1Арсенал
07.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур 3 : 3Байер
04.03.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур 0 : 1Байер
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур Байер1 : 1
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Арсенал» — «Байер». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 18.03
Аталанта
Бавария
1 : 6 18.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
5 : 2 18.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
1 : 1 18.03
Команда12
Байер
Арсенал
1 : 1 17.03
ПСЖ
Челси
5 : 2 17.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 0 17.03
Будё-Глимт
Спортинг
3 : 0 17.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

