Спортинг - Будё-Глимт. Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 17 марта

Дата публикации: 17-03-2026 16:01

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и норвежским «Будё-Глимт» обещает стать крайне напряженным. После неожиданного результата первой встречи португальский клуб оказался в очень сложном положении и теперь вынужден рисковать, чтобы сохранить шансы на выход в следующий раунд.

В первом матче норвежская команда преподнесла одну из главных сенсаций стадии плей-офф, уверенно обыграв «Спортинг» со счетом 3:0. «Будё-Глимт» продемонстрировал отличную организацию игры, эффективный прессинг и высокую реализацию моментов, что позволило создать серьезный задел перед ответной встречей.

Теперь ситуация обязывает «Спортинг» играть максимально агрессивно. Португальцы традиционно очень сильны на своем поле и по ходу нынешнего сезона не раз демонстрировали способность забивать по несколько мячей дома. Именно поэтому хозяева наверняка сделают ставку на быстрый гол и давление с первых минут, стараясь как можно быстрее сократить разницу в счете.

Однако задача камбэка выглядит крайне непростой. «Будё-Глимт» уже доказал, что способен успешно играть против сильных соперников даже на выезде. В текущем еврокубковом сезоне норвежцы уже удивляли результатами против топ-клубов и демонстрировали зрелый футбол, основанный на быстрых переходах из обороны в атаку.

Отдельно стоит отметить и атакующий потенциал гостей. Команда Кьетиля Кнутсена регулярно находит свои шансы впереди, а форварды умело используют свободные зоны, которые могут появляться из-за необходимости «Спортинга» идти вперед большими силами. Именно игра на контратаках может стать главным оружием гостей в этой встрече.

Скорее всего, сценарий матча будет достаточно предсказуемым: «Спортинг» будет много владеть мячом, активно использовать фланги и стандартные положения, тогда как «Будё-Глимт» сосредоточится на компактной обороне и быстрых выпадах. Эксперты также отмечают высокую вероятность результативной игры, поскольку обе команды достаточно регулярно забивают в нынешнем сезоне.

Несмотря на серьезное преимущество норвежского клуба по итогам первой встречи, в отдельно взятом матче «Спортинг» вполне способен добиться победы благодаря фактору домашнего поля и мотивации. Тем не менее даже возможного успеха португальцев может оказаться недостаточно для прохода дальше.

Оптимальным вариантом прогноза на эту встречу выглядит победа «Спортинга» в основное время, но с высокой вероятностью того, что «Будё-Глимт» сумеет забить свой мяч и сохранить общее преимущество по сумме двух матчей. Также логично рассмотреть вариант ставки на обе команды забьют или тотал больше 2.5, учитывая атакующий стиль соперников.

Таким образом, матч может завершиться победой хозяев с разницей в один-два мяча, однако общий успех противостояния, скорее всего, останется за норвежским клубом, который уже сделал серьезную заявку на выход в четвертьфинал.