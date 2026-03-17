Фенербахче - Газиантеп 17 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Газиантеп, которое состоится 17 Марта 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Доменико Тедеско
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|27.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|26.04.2025
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|14.01.2024
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|15.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|29.04.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2
|13.12.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|3 : 2
|13.03.2026
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|3 : 2
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 2
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2
|13.03.2026
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|1 : 4
|08.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 1
|04.03.2026
|Кубок Турции
|Группа C. 4-й тур
|0 : 4
|01.03.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|26
|64
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|26
|57
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|26
|57
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|26
|49
|5
|Гёзтепе
|26
|43
|6
|Истанбул Башакшехир
|26
|42
|7
|Самсунспор
|26
|35
|8
|Коджаэлиспор
|26
|33
|9
|Газиантеп
|26
|33
|10
|Ризеспор
|26
|30
|11
|Аланьяспор
|26
|28
|12
|Коньяспор
|26
|27
|13
|Генчлербирлиги
|26
|25
|14
|Антальяспор
|26
|24
|15
|Касымпаша
|26
|24
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|26
|20
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|26
|17