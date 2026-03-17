Манчестер Сити - Реал Мадрид 17 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Реал Мадрид, которое состоится 17 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|15
|зщ
|Марк Гехи
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|21
|нп
|Браим Диас
|Хосеп Гвардиола
|Альваро Арбелоа
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|10.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|26.04.2022
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 3
|14.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|14.03.2026
|Испания — Примера
|28-й тур
|4 : 1
|11.03.2026
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|06.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 2
|02.03.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|1 : 0
|18.03
| Аталанта
Бавария
|1 : 6
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|5 : 2
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|1 : 1
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|1 : 1
|17.03
| ПСЖ
Челси
|5 : 2
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|3 : 0
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|3 : 0
|17.03
|Команда
|1
|2
