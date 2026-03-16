"Бенфика" прокомментировала приглашение Трубина и Судакова в сборную Украины

Дата публикации: 16-03-2026 21:57

Наставник сборной Украины Сергей Ребров огласил перечень футболистов, которые будут готовиться к важнейшему поединку полуфинала плей-офф отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Сборная Украины встретится со шведской командой и рассчитывает на поддержку своих лучших игроков.

В расширенный список приглашённых оказались два представителя португальского клуба «Бенфика» - Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Португальская команда незамедлительно отметила это событие в своих официальных социальных сетях.

«Трубин и Судаков вызваны в сборную Украины!» - гласит сообщение пресс-службы «Бенфики».

Встреча между сборными Украины и Швеции пройдёт в четверг, 26 марта. Если команда Реброва одержит победу, ей предстоит сыграть в финале плей-офф с победителем противостояния Польша - Албания. На кону будет стоять путёвка на финальную часть чемпионата мира, которая является главной целью для украинской сборной. Футболисты и тренерский штаб рассчитывают на максимальную отдачу и поддержку болельщиков. Эта игра обещает быть насыщенной эмоциями и борьбой до последней минуты.



