Каспий - Окжетпес 17 Марта прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Окжетпес, которое состоится 17 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 3
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|21.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|18.09.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|08.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|07.03.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|7 : 1
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|2
|6
| 2
Лига конференций
|Астана
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Ордабасы
|2
|4
|4
|Улытау
|2
|4
|5
|Актобе
|2
|3
|6
|Кызыл-Жар
|2
|3
|7
|Иртыш П
|2
|2
|8
|Елимай
|2
|2
|9
|Атырау
|2
|2
|10
|Кайсар
|2
|2
|11
|Окжетпес
|1
|1
|12
|Алтай
|2
|1
|13
|Женис
|2
|1
|14
|Жетысу
|2
|1
| 15
Зона вылета
|Тобол
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Каспий
|1
|0