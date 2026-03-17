Спортинг - Будё-Глимт 17 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 17-03-2026 19:45
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
17 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Спортинг
Будё-Глимт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Будё-Глимт, которое состоится 17 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1 Португалия вр Руй Силва
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
22 Испания зщ Иван Фреснеда
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Португалия пз Франсиску Тринкан
5 Япония пз Хидемаса Морита
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
97 Колумбия нп Луис Суарес
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
11.03.2026 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Будё-Глимт3 : 0Спортинг
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур 2 : 2Спортинг
03.03.2026 Кубок Португалии 1/2 финала Спортинг1 : 0
27.02.2026 Португалия — Примейра 24-й тур Спортинг3 : 0
21.02.2026 Португалия — Примейра 23-й тур 0 : 3Спортинг
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 2Будё-Глимт
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Будё-Глимт3 : 1
28.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 2Будё-Глимт
20.01.2026 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Будё-Глимт3 : 1
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Будё-Глимт». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. В первом матче победил «Будё-Глимт» — 3:0.
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
1 : 0 18.03
Аталанта
Бавария
1 : 6 18.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
5 : 2 18.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
1 : 1 18.03
Команда12
Байер
Арсенал
1 : 1 17.03
ПСЖ
Челси
5 : 2 17.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
3 : 0 17.03
Будё-Глимт
Спортинг
3 : 0 17.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

