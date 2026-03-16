"Реал" намерен заплатить 160 млн евро за вингера "Баварии"

Дата публикации: 16-03-2026 21:55

Мадридский клуб "Реал" проявляет серьёзный интерес к вингеру мюнхенской "Баварии" Майклу Олисе.

Согласно информации издания Bild, президент "сливочных" Флорентино Перес высоко ценит талантливого французского игрока и готов сделать за него предложение примерно на сумму 160 миллионов евро.

Тем не менее, руководство "Баварии" пока не планирует продавать Олисе в ближайшее трансферное окно. Майкл находится во втором сезоне в команде из Мюнхена и уже стал ключевым исполнителем на поле.

За время выступлений за "Баварию" футболист принял участие в 93 играх, в которых забил 35 голов и отдал 50 результативных передач, демонстрируя отличную форму и вклад в игру команды.

Стоит отметить, что следующий поединок "Бавария" проведёт 18 марта в рамках Лиги чемпионов УЕФА против итальянской "Аталанты". Однако Майкл Олисе не сможет принять участие в этой важной встрече из-за перебора желтых карточек.

Интерес "Реала" к французу свидетельствует о серьёзных планах клуба на усиление состава. С учётом возраста и прогресса Майкла, мадридская команда видит в нём перспективного игрока, способного внести значительный вклад в достижение новых высот на европейской арене. Перес, известный своей амбициозностью в трансферной политике, готов инвестировать крупную сумму в усиление атакующей линии клуба.

В то же время "Бавария" не спешит расставаться с молодым талантливым футболистом, рассчитывая, что Олисе продолжит развиваться и поможет достигать спортивных целей команды в текущем сезоне и дальнейшем.