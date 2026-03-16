Микель Артета отметил мощь и организацию «Байера»

Дата публикации: 16-03-2026 21:52

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отметил мощь и организацию леверкузенского «Байера». Во вторник команды встретятся в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, где будет решаться дальнейшая судьба каждого из клубов.

«Судя по тому, как они сыграли против «Баварии» в прошедшие выходные, ожидаю увидеть нечто похожее. У них отлично выстроенная тактика и сильная физическая подготовка. Мы точно знаем, что нам нужно продемонстрировать на своём поле. Надеюсь, нам удастся выполнить нашу задачу», - поделился Артета на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, что в первом матче, который состоялся на стадионе «Байера» в Леверкузене на прошлой неделе, команды завершили встречу ничьей 1:1, что оставляет интригу перед ответным матчем.

Встреча «Арсенал» - «Байер» начнётся 17 марта в 23:00 по московскому времени. Следить за ходом игры поклонники смогут благодаря подробной текстовой трансляции.