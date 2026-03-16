Массимо Амброзини: «Вопрос о Скудетто решён»

Дата публикации: 16-03-2026 21:51

Ещё неделю назад экс-футболист «Милана» Массимо Амброзини радовался возрождению интриги в чемпионате после того, как его бывшая команда одержала победу над «Интером» - однако теперь, по его мнению, борьба за титул снова потеряла актуальность.

«Я считаю, что после этого матча становится очень сложно вновь ставить вопрос о Скудетто. Сейчас «Милан» больше близок к четвёртому месту, чем к первому. На мой взгляд, «Милану» стоило изменить тактику в этой игре», - приводит слова Амброзини pianetamilan.it.

По итогам 29-го тура отрыв «Интера» от «Милана» вырос до восьми очков. В предстоящем туре «Милан» примет на своём поле «Торино», где постарается улучшить своё положение в турнирной таблице и вернуть надежду на борьбу за более высокие места.