Апелляцию «Баварии» по удалению Луиса Диаса не удовлетворили

Дата публикации: 16-03-2026 21:49

Вингер «Баварии» Луис Диас был удалён с поля во время матча чемпионата Германии против «Байера» на 84-й минуте встречи. Колумбийский футболист получил второе предупреждение за симуляцию, что вынудило арбитра принять решение о его удалении.

«Бавария» подала апелляцию по поводу этого удаления, однако спортивный суд Немецкого футбольного союза отклонил её. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Диас сам активно искал контакт с соперником и добился его, поэтому судейское решение не признали ошибочным.

В результате Луис Диас пропустит следующий матч своей команды, играя против берлинского «Униона», который состоится в субботу, 21 марта. Таким образом, колумбийский футболист будет дисквалифицирован на одну игру из-за полученной желтой карточки.

Отметим, что матч между «Байером» и «Баварией» завершился вничью со счётом 1:1. Также стоит упомянуть, что «Бавария» доигрывала встречу в меньшинстве — на 40-й минуте первого тайма с поля был удалён Николас Джексон, что значительно осложнило задачу команды в оставшееся время игры.

Эти события стали ключевыми моментами поединка, влияя на ход игры и расстановку сил на поле, что в итоге привело к равному исходу встречи между соперниками.