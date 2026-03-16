Дата публикации: 16-03-2026 21:56

В Азербайджане одному из новорожденных в 2025 году малышей присвоили имя в честь знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду.

Эта информация подтверждена официальными данными, опубликованными на сайте Министерства юстиции Азербайджана.

При поиске по базам данных ведомства обнаружено, что в 2025 году регистрация гражданина страны с именем "Роналдо" была официально зафиксирована.

Стоит добавить, что 41-летний Криштиану Роналду, легендарный португальский нападающий, в настоящее время продолжает карьеру в саудовском клубе "Аль-Наср".

Таким образом, популярность и признание одного из лучших футболистов мира находят отражение не только на поле, но и в культурных и социальных аспектах, включая выбор имен новорожденных. Это свидетельствует о влиянии спорта и знаменитостей на повседневную жизнь людей по всему миру, в том числе и в Азербайджане.