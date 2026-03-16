В Азербайджане ребёнка решили назвать в честь Роналду
В Азербайджане одному из новорожденных в 2025 году малышей присвоили имя в честь знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду.
Эта информация подтверждена официальными данными, опубликованными на сайте Министерства юстиции Азербайджана.
При поиске по базам данных ведомства обнаружено, что в 2025 году регистрация гражданина страны с именем "Роналдо" была официально зафиксирована.
Стоит добавить, что 41-летний Криштиану Роналду, легендарный португальский нападающий, в настоящее время продолжает карьеру в саудовском клубе "Аль-Наср".
Таким образом, популярность и признание одного из лучших футболистов мира находят отражение не только на поле, но и в культурных и социальных аспектах, включая выбор имен новорожденных. Это свидетельствует о влиянии спорта и знаменитостей на повседневную жизнь людей по всему миру, в том числе и в Азербайджане.