Иран обращается к ФИФА с просьбой перенести игры ЧМ-2026 из США в Мексику

Дата публикации: 17-03-2026 15:52

Федерация футбола Ирана ведёт активные переговоры с ФИФА по вопросу возможного переноса матчей национальной сборной на чемпионате мира 2026 года из Соединённых Штатов Америки в Мексику. Такое решение связано с текущей напряжённой ситуацией и конфликтом на Ближнем Востоке, создающим опасения за безопасность команды. Об этом сообщил агентству AFP представитель посольства Ирана в Мексике.

Глава иранской футбольной федерации Мехди Тадж отметил: «Когда президент США Дональд Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской сборной, мы, конечно, приняли решение не ехать в Америку. В данный момент ведутся переговоры с ФИФА о том, чтобы наши матчи прошли в Мексике в рамках чемпионата мира» — такую информацию опубликовали в официальном аккаунте посольства Ирана в социальной сети X.

На прошлой неделе Дональд Трамп сделал заявление, в котором подчеркнул, что иранской команде не стоит рисковать и ехать на турнир, «ради собственной жизни и безопасности». Финальная стадия чемпионата мира 2026 года запланирована на июнь-июль и будет проходить сразу в трёх странах: в 11 городах США, 3 городах Мексики и 2 городах Канады, что делает организацию уникальной по масштабу.

Сборная Ирана успешно прошла отборочныe соревнования в азиатской зоне и попала в группу G, где она будет конкурировать с такими командами, как Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Согласно расписанию, Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем встретиться с Египтом в Сиэтле — оба города расположены в США. Если команда из-за сложившейся ситуации не сможет принять участие в турнире, ФИФА придётся оперативно искать замену на её место. В числе возможных претендентов на участие называются национальные сборные Ирака и Объединённых Арабских Эмиратов.

Перенос матчей национальной сборной Ирана внес бы значительные изменения в логистику проведения турнира, поскольку уже сейчас для чемпионата мира 2026 года продуманы маршруты, размещения команд и организация безопасности в США. Перемещение игр в Мексику требует согласования с местными органами власти, а также дополнительной координации с другими участниками турнира и организаторами. Тем не менее, приоритетом остаётся безопасность игроков и всех участников чемпионата.

Ситуация с безопасностью национальной сборной Ирана на чемпионате мира продолжает оставаться напряжённой, и внимание международного сообщества сосредоточено на решении этого вопроса. В ближайшие недели ожидаются дальнейшие новости по итогам переговоров между Федерацией футбола Ирана и ФИФА, а также уточнения о возможных изменениях в расписании матчей на турнире.