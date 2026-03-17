УЕФА озвучил цены на билеты для финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Дата публикации: 17-03-2026 15:53

Сегодня стартовала продажа билетов для широкой аудитории на четыре финальных матча клубных турниров УЕФА 2026 года. Приобрести билеты можно исключительно на официальном сайте УЕФА. Так, цены на билеты на финал женской Лиги чемпионов УЕФА в Осло начинаются от €20, а на мужской финал Лиги чемпионов УЕФА в Будапеште — от €70.

Как и в прошлые сезоны, основная часть билетов будет распределена среди болельщиков команд-участниц и широкой публики. Продажа билетов для широкой аудитории не предусмотрена по принципу первой пришедшей - первой обслуженной, а проводится через лотерею после завершения периода подачи заявок. На финале Лиги чемпионов УЕФА более 40% мест на стадионе отведены болельщикам финалистов в самых доступных ценовых категориях. При этом более 60% билетов на финал женской Лиги чемпионов будут стоить €40 или меньше.

Финал Лиги Европы УЕФА запланирован на 20 мая в турецком Стамбуле. Стоимость билетов колеблется в диапазоне от €40 до €240.

Финал женской Лиги чемпионов пройдёт 23 мая в Осло, Норвегия, с билетами по цене от €20 до €70.

Финал Лиги конференций УЕФА намечен на 27 мая в Лейпциге, Германия, с ценами на билеты от €25 до €190.

Финал мужской Лиги чемпионов УЕФА состоится 30 мая в Будапеште, Венгрия. Билеты доступны по четырём категориям цен — €70, €180, €650 и €950.

Таким образом, УЕФА предоставляет широкие возможности для посещения самых ярких клубных матчей Европы в четвёртом сезоне «Нового формата». Обеспечение справедливого и равного доступа к билетам достигается за счёт проведения лотерей, что помогает избежать продажи билетов по завышенным ценам на вторичном рынке. Раннее оформление заявки — единственный способ увеличить шансы на получение билета и лично стать свидетелем спортивных баталий мирового уровня.