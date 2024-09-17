«Зенит» и ЦСКА интересуются экс-защитником «Локомотива» Мурило
Дата публикации: 17-09-2024
Мурило, права на которого принадлежат «Палмейрасу», интересен ЦСКА и «Зениту». Информацию разместил Экрем Конур.
Команды РПЛ готовы направить бразильской команде предложение по 27-летнему защитнику в размере 12-14 млн евро.
Российским болельщикам Мурило знаком по выступлениям за «Локомотив», состав которого он пополнил в 2019 году. Всего в активе защитника 75 встреч за московскую команду (5 забитых мячей).
В январе 2022 года «железнодорожники» продали Мурило «Палмейрасу» за 2,2 млн евро. В этом сезоне центрдеф выходил на поле в 41 игре (2 результативные передачи). Его трудовой договор с «Палмейрасом» истекает в декабре 2027 года.
Эксперты «Transfermarkt» оценивают бразильца в 10 000 000 евро.