22:26 ()
Свернуть список

«Зенит» и ЦСКА интересуются экс-защитником «Локомотива» Мурило

Дата публикации: 17-09-2024

Мурило, права на которого принадлежат «Палмейрасу», интересен ЦСКА и «Зениту». Информацию разместил Экрем Конур.

Команды РПЛ готовы направить бразильской команде предложение по 27-летнему защитнику в размере 12-14 млн евро.

Российским болельщикам Мурило знаком по выступлениям за «Локомотив», состав которого он пополнил в 2019 году. Всего в активе защитника 75 встреч за московскую команду (5 забитых мячей).

В январе 2022 года «железнодорожники» продали Мурило «Палмейрасу» за 2,2 млн евро. В этом сезоне центрдеф выходил на поле в 41 игре (2 результативные передачи). Его трудовой договор с «Палмейрасом» истекает в декабре 2027 года.

Эксперты «Transfermarkt» оценивают бразильца в 10 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close