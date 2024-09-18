«Спартаку» предлагали купить 18-летнего колумбийца

Дата публикации: 18-09-2024

Минувшим летом услуги Джоана Эрнандеса были предложены нескольким командам РПЛ, в том числе «Спартаку». Права на 18-летнего защитника принадлежат колумбийскому «Мильонариосу». Информацией поделился ресурс «Metaratings».



Эрнандес по-прежнему интересен российским клубам, несмотря на то, что закрыть сделку летом не удалось. Не исключено, что зимой переговоры возобновятся. Сумма трансфера может составить около 2 млн евро. Сам футболист готов попробовать свои силы в чемпионате России.



Соглашение Эрнандеса с «Мильонариосом», воспитанником которого он является, истекает в декабре 2026 года. На взрослом уровне Джоан провел 20 встреч (3 результативные передачи).



Рыночная стоимость левого защитника равняется 0,55 млн евро («Transfermarkt»).