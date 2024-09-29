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В «Баварии» рассказали, нужен ли клубу Пальинья

Дата публикации: 29-09-2024

Кристоф Фройнд, занимающий пост спортивного директора «Баварии», дал комментарии на тему будущего в команде Жоау Пальиньи.

«Палинья отлично тренируется и сохраняет должный настрой. Да сейчас он получает не так много игрового времени, но сезон длинный, впереди много матчей. Уверен, Жоау еще покажет себя в команде», - публикует слова функционера издание «Abendzeitung».

Минувшим летом «Бавария» выкупила права на опорника у «Фулхэма». Сумма трансфера составила 51 млн евро. Однако в этом сезоне португалец появился на поле в составе мюнхенской команды всего 4 раза и не отметился результативными действиями (общее игровое время – 139 минут).

Контракт Пальиньи с «Баварией» рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt.de оценивает хавбека в € 55 млн.

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