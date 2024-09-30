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Щенсны проходит медобследование для перехода в «Барселону»

Дата публикации: 30-09-2024

По данным издания «Mundo Deportivo», Войцех Щенсны в скором времени пополнит состав «Барселоны». 30-го сентября поляк прибыл в Каталонию, где должен будет пройти медосмотр перед подписанием годичного контракта с «сине-гранатовыми».

Экс-голкипера сборной Польши руководство испанской команды рассматривает в качестве сменщика Марка-Андре тер Штегена, который получил тяжелую травму и остался вне игры на срок около 8 месяцев.

Последним клубом поляка был «Ювентус». За туринцев он выступал в 2017-2024 годах. В сезоне 2023/2024 на счету стража ворот 35 игр за «старую синьору» (15 матчей без пропущенных мячей). Минувшим летом Щенсны ушел из «Юве», решив завершить карьеру футболиста.

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