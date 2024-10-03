«Оренбург» уволил Деограсию. Команду может возглавить экс-рулевой «Спартака»

Дата публикации: 03-10-2024

Руководство «Оренбурга» решило отказаться от услуг Давида Деограсии. Специалиста уволили с поста наставника команды. Информацию разместила в «Telegram» пресс-служба оренбургского клуба. Место и.о. главного тренера временно доверено Ильшату Айткулову.



У руля «Оренбурга» Деограсия находился с августа прошлого года. Сезон 2023/2024 его подопечные завершили на 12-й позиции и сохранили прописку в РПЛ. Старт текущего сезона для «сине-белых» получился провальным. В первом туре команда Деограсии оказалась сильнее «Спартака», после чего последовали 14 матчей без побед во всех турнирах.



Сообщается, что на место испанца могут пригласить Владимира Слишковича, который работал со «Спартаком» после увольнения Абаскаля. Примечательно, что под началом боснийца «народная команда» не потерпела ни одного поражения в чемпионате России.