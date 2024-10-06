«Аль-Ахли» ведет переговоры с Салахом и интересуется ван Дейком

Дата публикации: 06-10-2024

Состав «Аль-Ахли» могут пополнить сразу 2 игрока «Ливерпуля». Саудовская команда ведет переговоры с Мохамедом Салахом. Помимо этого, в клубе следят за ситуацией с контрактом Вирджила ван Дейка. Информацию опубликовал ресурс «Caught Offside».



Сообщается, что для футболистов «мерсисайдцев» в саудовской команде подготовили 3-летние соглашения с опцией пролонгации на 1 сезон.



Для Салаха приоритетом является продление трудового договора с «Ливерпулем». При этом египтянин готов рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Его трудовой договор с «мерсисайдцами» истекает в 2025 году. В этом сезоне вингер провел за «Ливерпуль» 10 игр (6 голов, 5 ассистов).



Контракт ван Дейка с англичанами рассчитан до 2025 года. На его счету 9 игр за «Ливерпуль» (1 ассист).