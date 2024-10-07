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Дуран продлил контракт с «Астон Виллой»

Дата публикации: 07-10-2024

«Астон Вилла» заключила новое соглашение с Джоном Дураном. Информация появилась на сайте бирмингемской команды. Согласно договору, рассчитанному до 2030 года, зарплата форварда заметно выросла.

Минувшим летом Дуран мог покинуть «Астон Виллу». К колумбийцу был интерес со стороны «Вест Хэма» и «Челси». Однако он остался в бирмингемской команде.

Старт сезона 2024/2025 для футболиста получился весьма удачным. Колумбиец, не являясь основным нападающим «львов», в 10 играх за клуб забил 6 мячей. В среднем Джону требовалось на гол всего 54 минуты.

Рыночный ценник на 20-летнего колумбийца составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).

За национальную сборную Дуран провел 12 матчей и отличился 1 раз.

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